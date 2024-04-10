В Южном Бутове из-за пожара взрывались газовые баллоны в доме

Пожарные тушат дом в Богучарском переулки в Южном Бутово

Экстренные службы Москвы получили сигнал о пожаре в Южном Бутове и сразу же направили подразделения на место происшествия, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

Экстренные службы Москвы получили сигнал о пожаре в Южном Бутове и сразу же направили подразделения на место происшествия. Известно, что горят 2-х этажный частный дом и хозяйственные постройки.

Информации о пострадавших не поступало. Площадь пожара составила 250 кв.м.

Очевидцы сообщили, что внутри охваченного пламенем строения взрывались газовые баллоны.

В ликвидации пожара задействовали 42 человека личного состава и 10 единиц техники.

Около 19:42 по московскому времени пожар был ликвидирован.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье начали федеральную проверку готовности к пожарному сезону. Она будет проходить с 8 по 19 апреля.