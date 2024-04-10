В Подмосковье началась федеральная проверка готовности к пожароопасному сезону

С 8 по 19 апреля к проверке готовности комитета лесного хозяйства Московской области к пожароопасному сезону 2024 года приступила комиссия департамента лесного хозяйства по центральному федеральному округу, сообщает пресс-служба ведомства.

«Проверка готовности региона к пожароопасному сезону проводится по 28 критериям. Среди них — готовность лесопожарных формирований, техники, оборудования, снаряжения и инвентаря, укомплектованность штата лесопожарных формирований и другие критерии», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия, курирующий лесное хозяйство Владислав Мурашов.

В рамках проверки готовности к пожароопасному сезону проходят выезды на лесопожарные станции и лесничества области.

«Комиссия также проверяет необходимые документы и нормативно-правовые акты, выполнение перечня основных мероприятий по организации подготовки к пожароопасному сезону и профилактики предупреждения лесных пожаров, своевременное заключение контрактов и выполнение иных критериев, предусмотренных приказом федерального агентства лесного хозяйства», — уточнил Владислав Мурашов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.