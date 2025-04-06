Балкон многоквартирного дома рухнул из-за ветра в Алтайском крае

Порывы ураганного ветра, которые в течение двух дней бушевали в Сибири, обрушили балкон многоквартирного дома в селе Светлоозерском Бийского района Алтайского края. Теперь прокуратура проверяет, насколько качественно коммунальщики следили за общедомовым имуществом граждан, сообщили в прокуратуре Алтайского края .

Предварительно установлено, что порывами ветра оторвало общий балкон от второго этажа, который рухнул на другой балкон. Жертв, к счастью, удалось избежать.

Прокурор Бийского района выезжал на место происшествия, чтобы оценить масштаб разрушения и проверить факт исполнения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Если выяснится, что компетентные органы ненадлежащим образом следили за состоянием общедомовых балконов, будут приняты меры прокурорского реагирования.

Надзорное ведомство планирует обеспечить защиту прав жителей в судебном порядке, если того потребует ситуация.

Ранее сообщалось, что порывы ураганного ветра в Сибири достигали 30 метров в секунду. Из-за разбушевавшейся стихии не все опорные конструкции выдержали и рухнули, это привело к лишению электроэнергии в части населенных пунктов, в том числе в Алтайском крае.