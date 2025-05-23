Байкерша въехала в компанию российских туристок в турецком Стамбуле

Девушка на байке въехала в компанию туристок из РФ в турецком Стамбуле. У одной из пострадавших сильный перелом, сообщает SHOT .

Жительница Красноярска Екатерина рассказала, что в нее и приятельниц в последние дни отпуска в Турции въехала девушка на байке. Они сидели на пирсе. Девушка врезалась в мусорный бак неподалеку, после чего отлетела в подруг.

Тяжелый по весу мотоцикл переехал ноги троим девушкам. Очевидцы позвонили в полицию и скорую помощь.

В медицинском учреждении турецкие доктора сделали рентген. Там они заметили только легкие ушибы, после чего отпустили.

По возвращении домой в Красноярск девушки на всякий случай сходили в местную больницу. Там сделали рентген и обнаружили перелом ноги у одной из девушек. Ей придется ходить в гипсе около месяца.

Ранее москвич Никита Чистокистов неудачно прыгнул с пирса в турецкой Анталии и получил серьезные травмы. 20 мая его перевезли в российскую столицу, но мужчина скончался.