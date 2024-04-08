Байкер, задержанный по подозрению в расстреле полицейских, доказал свою невиновность

Мужчина, которого задержали вечером 7 апреля по подозрению в расстреле полицейских в Подмосковье, оказался не при чем, сообщает Telegram-канал « 112 ».

Сотрудники силовых структур прошлой ночью допрашивали мотоциклиста, байк которого полностью соответствует ориентировке. Мужчина смог подтвердить алиби.

На допросе задержанный рассказал, что не садился на свой мотоцикл со 2 апреля, а вечером в день происшествия был в гостях.

Убийца полицейского в Подмосковье до сих пор находится в бегах.

Днем 7 апреля проводилась операция по поимке наркоторговца. Двое полицейских наблюдали за местом закладки наркотиков недалеко от подмосковного СНТ «Озон». Дилер увидел засаду, выстрелил силовикам в головы. Старший прапорщик Сергей Е. погиб на месте. За жизнь 26-летнего лейтенанта Григория С. борются врачи.

Убийца скрылся с места преступления на черном мотоцикле Honda без номеров. Он направился в сторону Санкт-Петербурга.