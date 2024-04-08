Идет розыск черного мотоцикла Honda по делу о нападении на полицейских в Подмосковье

Мотоцикл Honda разыскивается по делу о нападении на полицейских в Подмосковье

По подозрению в нападении на полицейских в Московской области разыскивают неизвестного, скрывшегося на черном мотоцикле Honda, сообщает SHOT .

Как рассказал источник, мотоциклист все еще скрывается. Ранее в СМИ появилась информация о задержании подозреваемого в Тверской области. Но в МВД РФ опровергли данные сведения.

Днем 7 апреля полиция проводила операцию по поимке наркоторговца. Сотрудники наблюдали за местом закладки наркотиков недалеко от СНТ «Озон». Дилер заметил засаду, выстрелил полицейским в головы.

Старший прапорщик Сергей Е. погиб на месте. За жизнь 26-летнего лейтенанта Григория С. борются медики.

Преступник скрылся с места преступления на мотоцикле без номеров. Он поехал в сторону Санкт-Петербурга по трассе М-11. В Подмосковье ввели сигнал «Сирена», предусматривающий комплекс спецмер для розыска и задержания преступников.