Идет розыск черного мотоцикла Honda по делу о нападении на полицейских в Подмосковье
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По подозрению в нападении на полицейских в Московской области разыскивают неизвестного, скрывшегося на черном мотоцикле Honda, сообщает SHOT.
Как рассказал источник, мотоциклист все еще скрывается. Ранее в СМИ появилась информация о задержании подозреваемого в Тверской области. Но в МВД РФ опровергли данные сведения.
Днем 7 апреля полиция проводила операцию по поимке наркоторговца. Сотрудники наблюдали за местом закладки наркотиков недалеко от СНТ «Озон». Дилер заметил засаду, выстрелил полицейским в головы.
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