«Б****, это че такое?»: крысы бегают по «Супер Ленте» в Москве

сегодня в 13:04

Крысу сняли на видео в магазине «Супер Лента» в Москве

Жители востока столицы пожаловались на сетевой магазин «Супер Лента», по прилавкам которого бегают крысы, сообщает «Осторожно, Москва» .

Посетительница магазина «Супер Лента» в столичном районе Перово сняла видео, на котором видно, что крыса сидит на прилавке с хлебцами. Грызун чувствует там себя вполне комфортно — крыса не боится ни сотрудников, ни посетителей.

В «Ленте» еще не дали разъяснений по данной ситуации.

Ранее рядом со станцией московского метро «Баррикадная» появилось большое количество крыс. Они устраивают драки.

