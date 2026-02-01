«Б****, это че такое?»: крысы бегают по «Супер Ленте» в Москве
Крысу сняли на видео в магазине «Супер Лента» в Москве
Фото - © скриншот
Жители востока столицы пожаловались на сетевой магазин «Супер Лента», по прилавкам которого бегают крысы, сообщает «Осторожно, Москва».
Посетительница магазина «Супер Лента» в столичном районе Перово сняла видео, на котором видно, что крыса сидит на прилавке с хлебцами. Грызун чувствует там себя вполне комфортно — крыса не боится ни сотрудников, ни посетителей.
В «Ленте» еще не дали разъяснений по данной ситуации.
Ранее рядом со станцией московского метро «Баррикадная» появилось большое количество крыс. Они устраивают драки.
