Азрет Кадыров арестован в Москве

В Москве арестован экс-зампрокурора Кабардино-Балкарской Республики (КБР) Азрет Кадыров, утверждает Mash . Силовики полагают, что бывший высокопоставленный силовик незаконно оформил на сестру землю для постройки санатория в Приэльбрусье.

Сестру Азрета Кадырова Ларису задержали и этапировали в Москву еще в сентябре 2024 года. Следствие считает, что она нелегально получила участок у альпинистского лагеря Адыл-Су рядом с поселком Эльбрус. В 2015-м суд обязал местную администрацию заключить с Кадыровой договор купли-продажи участка за 450 тысяч рублей, хотя его стоимость оценивалась почти в 8,5 млн руб.

По мнению правоохранителей, Азрет Кадыров, работавший судьей Эльбрусского суда, замешан в неправомерном оформлении участка на сестру.

Предполагаемый сообщник арестованного, экс-зампредседателя Верховного суда КБР Мурат Эфендиев, находится в розыске. Ему вменяют отмывание денег, мошенничество и махинации с земельным участком в Приэльбрусье на 31 млн рублей.

Азрет Кадыров с 2006 года работал судьей Эльбрусского райсуда, в 2018–2022 годах — прокурором Эльбрусского района. С февраля 2022 года был назначен на пост зампрокурора Кабардино-Балкарии, где пробыл до увольнения в конце 2024 года.