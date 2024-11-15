Axios: Израиль уничтожил секретный иранский объект для ядерных исследований

По информации журналиста издания Axios Барака Равида, в конце октября армия ЦАХАЛ уничтожила секретный объект в Иране, на котором проводились ядерные исследования. Якобы в результате удара было уничтожено оборудование, сообщает ТАСС .

В материале утверждается, что объект находился в Парчине и был действующим. Там проводились испытания ядерного оружия. Израильский удар уничтожил оборудование, чем якобы подорвал способности Ирана.

Этот же портал в октябре сообщал еще об одном израильском ударе по Ирану. Он вывел из строя компонент производства баллистических ракет.

Ранее Иран через иностранного посредника проинформировал Израиль, что не будет отвечать на его ночную атаку. В ночь на 26 октября вооруженные силы Израиля нанесли удары по нескольким провинциям Ирана. ЦАХАЛ заявил, что это был ответ на атаки на еврейское государство, которые были совершены 1 октября.