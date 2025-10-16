Автоугонщик заколол вилами известного врача-эндокринолога из Ростова и ее мужа

Мужчина попытался угнать авто известного врача-эндокринолога из Ростова-на-Дону Марины Айрапетян и ее мужа, а когда получил отказ, заколол семью вилами и расстрелял из ружья, сообщает Mash .

Трагедия произошла недалеко от Арамуса в Армении. Там были обнаружены тела 49-летней женщины и ее супруга. На них были раны от огнестрельного оружия и следы от ударов вилами.

По предварительным данным, злоумышленник напал на пару и попытался угнать их авто. Встретив сопротивление, мужчина заколол супругов вилами и выстрелил в них из охотничьего ружья.

Совершив это преступление, мужчина скрылся, а спустя время убил еще двух человек в районе села Зовашен. Правоохранителям удалось поймать убийцу. Он может получить от 20 лет лишения свободы до пожизненного срока.

Ранее жительница Подмосковья трижды инсценировала угон своего авто, чтобы вернуть парня. Девушка решила, что лучший способ вернуть парня — вызвать жалость, поэтому решила прикинуться жертвой преступления.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.