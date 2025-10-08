Жительница Подмосковья трижды инсценировала угон своего авто, чтобы вернуть парня

Жительница Подмосковья трижды инсценировала угон своего автомобиля в попытках вернуть возлюбленного. В отношении нее возбудили уголовное дело, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

Инцидент произошел в Егорьевске. Местная жительница поссорилась и рассталась с возлюбленным, но вскоре захотела его вернуть. Девушка решила, что лучший способ вернуть парня — вызвать жалость, поэтому решила прикинуться жертвой преступления.

В свой день рождения она выпила спиртного и спрятала свой «ВАЗ-2115» на соседней улице. Затем девушка рассказала об «угоне» своей подруге, после чего пошли искать «пятнашку». Автомобиль быстро нашли, но для правдоподобности владелица заявила об «угоне» в полицию.

Еще она рассказала о случившемся своему сбежавшему возлюбленному. Из-за совместных переживаний отношения стали налаживаться, но жительница Егорьевска на этом не остановилась. Девушка повторила трюк с угоном авто, после чего отношения с возлюбленным вспыхнули с новой силой. Однако сотрудники полиции решили присмотреться к владелице «всеми желанного» отечественного седана.

Вскоре девушка решила закрепить успех и в третий раз провернуть свою мошенническую схему. Автомобиль «угнал» ее знакомый, а владелица сняла момент на видео и передала полицейским в качестве доказательства. Правоохранители быстро вычислили обман и возбудили в отношении девушки уголовное дело по статье 306 УК РФ (заведомо ложный донос). Фигурантке назначили наказание в виде лишения свободы на 1,5 года условно.

