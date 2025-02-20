Автосервис загорелся в Подмосковье, уничтожены машины
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Автосервис загорелся в Дрожжине Московской области. На место приехали сотрудники МЧС, сообщает «Осторожно, Москва».
Несколько машин уничтожено огнем. Возгорание началось примерно в 16:10.
Информации о количестве пострадавших пока нет.
На опубликованных видео показано, как горит здание автосервиса. Из него идет черный дым.
Ранее в Москве произошел пожар в институте вычислительной техники. Площадь достигала 1,5 тыс. «квадратов».