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Автосервис с 3 машинами горит на северо-востоке Москвы

Пожар произошел в здании автосервиса по адресу: Москва, Огородный проезд, дом 8, стр. 2, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу.

Там горят три автомобиля и оборудование. Как рассказали в администрации, посетителей и работников внутри нет. Сведений о пострадавших в данном инциденте не поступало.

Пожарные тушат возгорание. В работах задействовано 17 человек и 5 единиц техники.

Ранее на территории московского аэропорта Домодедово загорелся снегоуборщик. Огонь оперативно потушили.