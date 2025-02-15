Пожар произошел в аэропорту Домодедово

Сейчас пожар потушен, пострадавших нет.

По данным агентства, МЧС к ликвидации возгорания не привлекалось.

На работу аэропорта инцидент не повлиял. Происшествие не оказало влияние на операционную деятельность и расписание. Аэропорт Домодедово работает в штатном режиме.