Пожар произошел в аэропорту Домодедово
В столичном аэропорту Домодедово загорелся снегоуборщик
Фото - © Telegram-канал SHOT
На территории московского аэропорта Домодедово загорелся снегоуборщик, пожар потушили, сообщает РИА Новости.
Сейчас пожар потушен, пострадавших нет.
По данным агентства, МЧС к ликвидации возгорания не привлекалось.
На работу аэропорта инцидент не повлиял. Происшествие не оказало влияние на операционную деятельность и расписание. Аэропорт Домодедово работает в штатном режиме.