Пожар произошел в аэропорту Домодедово

В столичном аэропорту Домодедово загорелся снегоуборщик
Происшествия

Фото - © Telegram-канал SHOT

На территории московского аэропорта Домодедово загорелся снегоуборщик, пожар потушили, сообщает РИА Новости.

Сейчас пожар потушен, пострадавших нет.

По данным агентства, МЧС к ликвидации возгорания не привлекалось.

На работу аэропорта инцидент не повлиял. Происшествие не оказало влияние на операционную деятельность и расписание. Аэропорт Домодедово работает в штатном режиме.