Автомобиль загорелся на внешней стороне 105-го км МКАД

Происшествия
Николай Винокуров / Фотобанк Лори

Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори

Возгорание автомобиля зафиксировано на внешней стороне 105-го км МКАД, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На место происшествия выехали оперативные службы города. Обстоятельства возникновения пожара на данный момент неизвестны. Информации о количестве пострадавших нет.

Из-за ЧП движение возле места ДТП затруднено на 800 м. Водителям посоветовали пользоваться путями объезда.

Ранее мотоциклист разбился на трассе в Подмосковье. Он залетел на скорости под грузовик.