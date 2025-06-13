Автомобиль загорелся на внешней стороне 105-го км МКАД

сегодня в 11:46

На место происшествия выехали оперативные службы города. Обстоятельства возникновения пожара на данный момент неизвестны. Информации о количестве пострадавших нет.

Из-за ЧП движение возле места ДТП затруднено на 800 м. Водителям посоветовали пользоваться путями объезда.

Ранее мотоциклист разбился на трассе в Подмосковье. Он залетел на скорости под грузовик.