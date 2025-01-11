Автомобиль с людьми провалился под лед в Бурятии

В бурятской местности Кокуй, в дельте Селенги автомобиль с людьми провалился под лед. Обошлось без пострадавших, сообщает пресс-служба МЧС России.

Глубина на месте провала составила 70 см. На берег доставили двух мужчин. Медицинская помощь им не понадобилась.

В МЧС напомнили, что выезжать на автомобиле на лед Байкала крайнем опасно. Передвижение по льду разрешается только по специальным ледовым переправам. При этом важно соблюдать меры безопасности.

Во Владивостоке спасатели с помощью бензопилы извлекли тело рыбака, который вмерз в лед. Судя по всему, мужчина оказался в воде и примерз — снаружи оставалась только часть тела выше груди. Спасатели применили бензопилу, после чего отпилили кусок льда и с помощью троса достали погибшего.