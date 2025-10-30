сегодня в 13:26

Автомобиль с газовыми баллонами загорелся на 13 км МКАД

На внутренней стороне 13 км МКАД, в районе съезда №14 произошло ЧП — на трассе загорелся автомобиль с газовыми баллонами, сообщает «МК: срочные новости» .

На опубликованных кадрах изображена полностью объятая огнем машина. Она остановилась прямо под надземным пешеходным переходом.

По словам очевидцев, один из баллонов, который перевозил автомобиль, уже рванул.

По данным столичного Дептранса, на месте работают оперативные службы города. Информации о наличии пострадавших на данный момент нет.

Движение автомобилей в районе ЧП затруднено. Водителям советуют объезжать данный участок.

Ранее грузовик с дровами загорелся в Дмитровском муниципальном округе. Кадры с места аварии появились в Сети.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.