сегодня в 19:20

Автомобиль попал в ДТП на внутренней стороне СВХ

ДТП произошло на внутренней стороне СВХ, из-за чего движение там осуществляется по двум полосам, сообщает пресс-служба столичного Дептранса .

По предварительным данным, в районе улицы Юности автомобиль наехал на препятствие. На месте обстоятельства происшествия выясняют оперативные службы.

Информации о наличии пострадавших на данный момент нет. Проехать по внутренней стороне СВХ можно только по двум полосам из трех.

Водителям порекомендовали пользоваться путями объезда.

Ранее на внешней стороне 105 км МКАД столкнулись два грузовика. Было перекрыто движение с МКАД на Щелковское шоссе в направлении области.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.