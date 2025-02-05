Автомобиль полностью сгорел рядом с жилым домом в Нижегородской области

Легковой автомобиль загорелся в ночь на среду напротив жилого дома в Дзержинске Нижегородской области, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на областное ГУ МЧС РФ.

Пожар произошел около часа ночи напротив дома №54 на проспекте Циолковского, уточнили в МЧС.

Прибывшие на место пожарные потушили возгорание — огонь охватил площадь около 4 кв. м. При этом от автомобиля практически ничего не осталось — машина полностью обгорела.

Причина возгорания выясняется. О пострадавших при ЧП не сообщается.

Ранее в Богородске Нижегородской области произошел взрыв газа в двухэтажном жилом доме. В результате вспыхнул пожар, охвативший крышу, взрывная волна обрушила потолок и часть стены между квартирами.