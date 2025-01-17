Под завалами люди: газ взорвался в жилой двухэтажке под Нижним Новгородом

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SHOT: взрыв газа произошел в жилом доме в Нижегородской области

Взрыв газа произошел в жилом доме в Нижегородской области. Предварительно, под завалами двухэтажки могут находиться люди, сообщает SHOT .

ЧП произошло около 20:00 на улице Огарева в Богородске. На опубликованных кадрах видно, как в результате взрыва дом частично разрушен и горит. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

В результате взрыва начался сильный пожар, охвативший кровлю жилого дома. Также из-за взрывной волны обрушились потолок и часть стены, разделяющей квартиры.

На месте происшествия работают все экстренные службы. В настоящее время информации о пострадавших нет, причины взрыва не установлены.