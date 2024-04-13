Автомобиль подожгли у здания администрации во Владимире
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Около здания областной администрации во Владимире неизвестный поджег машину, сообщает SHOT.
Предварительно, неизвестный кинул в автомобиль коктейль Молотова. Об этом сообщил источник.
На место ЧП уже едут экстренные службы.
Всего две бутылки с зажигательной смесью неизвестный кинул в здание администрации. Одна из них попала в авто, которое загорелось. Машину уже начали тушить.
По предварительным данным, пострадавших в инциденте нет. Злоумышленника ищут.