Автомобиль подожгли у здания администрации во Владимире

Около здания областной администрации во Владимире неизвестный поджег машину, сообщает SHOT .

Предварительно, неизвестный кинул в автомобиль коктейль Молотова. Об этом сообщил источник.

На место ЧП уже едут экстренные службы.

Всего две бутылки с зажигательной смесью неизвестный кинул в здание администрации. Одна из них попала в авто, которое загорелось. Машину уже начали тушить.

По предварительным данным, пострадавших в инциденте нет. Злоумышленника ищут.