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В украинском городе Днепр был совершен террористический акт. Полиция перекрыла улицу, сообщают « Военкоры Русской Весны ».

Рядом с машиной взорвалось некое устройство. Есть вероятность, что в детонации виноваты солдаты ВСУ.

Депутат Верховной рады Максим Бужанский заявил, что случившееся — проявление боевых действий.

Ранее в Дагестане силовики задержали 12 человек. Они планировали крупный теракт и являлись ячейкой террористической организации.