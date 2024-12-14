Автомобиль подорвали в украинском Днепре
РВ: в украинском Днепре произошел теракт
Фото - © скриншот
В украинском городе Днепр был совершен террористический акт. Полиция перекрыла улицу, сообщают «Военкоры Русской Весны».
Рядом с машиной взорвалось некое устройство. Есть вероятность, что в детонации виноваты солдаты ВСУ.
Депутат Верховной рады Максим Бужанский заявил, что случившееся — проявление боевых действий.
Ранее в Дагестане силовики задержали 12 человек. Они планировали крупный теракт и являлись ячейкой террористической организации.