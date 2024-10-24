Автомобиль опрокинулся из-за столкновения с другой машиной в Москве Происшествия сегодня в 12:25

Два автомобиля столкнулись в Москве на улице Угрешской в районе дома 26, стр. 1. Один из них перевернулся на бок, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На месте уже работают оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется. Водителей предупредили, что движение в районе аварии затруднено. Им посоветовали заранее выбирать пути объезда. Ранее автомобиль Kia влетел в припаркованные машины на северо-западе Москвы. Водителю стало плохо за рулем, он умер.