Автобус с туристами из России перевернулся на Пхукете

На тайском Пхукете перевернулся автобус с российскими туристами, легкие травмы получили четыре человека, сообщает Mash .

Дорожная авария произошла на участке прибрежной трассы между Патонгом и Камалой в районе пяти часов вечера по местному времени.

Предварительно, ДТП случилось из-за отказа тормозов. Судя по видео с места ЧП, водитель не рассчитал скорость перед входом в резкий поворот. Всего в автобусе находилось 32 пассажира.

Ранее СМИ писали, что клещи кусают туристов из России в Таиланде. Семью из Петербурга на местной арендованной вилле укусили более 10 раз.