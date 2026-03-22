Автобус с фанатами «Манчестер Сити» загорелся по пути на финал Кубка лиги

Автобус с фанатами футбольного клуба «Манчестер Сити» загорелся по пути в Лондон на финал Кубка лиги с «Арсеналом», сообщает местное издание Manchester Evening News .

ЧП произошло вблизи третьего на платной автомагистрали M6 в графстве Уэст-Мидлендс. Во время поездки на стадион «Уэмбли» у автобуса неожиданно загорелся двигатель. Водитель остановился на обочине, чтобы пассажиры успели покинуть транспорт.

На опубликованных кадрах видно, как на обочине магистрали полыхает белый автобус, а фанаты наблюдают за происходящим.

В результате происшествия пострадавших нет, автобус полностью выгорел и восстановлению не подлежит. Из-за пожара большой участок магистрали перекрыли, что привело к образованию пробок.

