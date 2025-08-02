Автобус с 48 пассажирами перевернулся в Мордовии

Недалеко от села Хлебино в Мордовии утром в субботу съехал в кювет и перевернулся пассажирский автобус, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Предварительно, водитель автобуса не справился с управлением, съехал в кювет. В результате аварии автобус с 48 пассажирами, в том числе шестью детьми, опрокинулся на правый бок.

Из-за ДТП шесть человек, в том числе один ребенок, получили легкие травмы и средней тяжести. Некоторым пострадавшим, в том числе ребенку, медпомощь оказали на месте. Часть травмированных пассажиров доставили в больницу.

Водитель автобуса трезв. На месте ЧП работает полиция.

Ранее в Кемерове легковая машина Chevrolet Lacetti с разворота въехала в автобус-гармошку. Пострадал один пассажир автобуса.