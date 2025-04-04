Автобус насмерть сбил велосипедиста в Новой Москве

В районе дома 1А по Заводской улице в Новой Москве произошло ДТП с участием автобуса и велосипедиста, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Предварительно, водитель автобуса наехал на велосипедиста, который двигался вдоль проезжей части дороги. От полученных травм тот скончался на месте аварии.

Специалисты устанавливают все обстоятельства трагедии.

Ранее около ж/д станции Рассудово в Новой Москве сошел с рельсов ремонтно-восстановительный состав. В результате ЧП пострадали трое рабочих, еще один остается заблокированным под краном.