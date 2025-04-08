Автобус Москва — Геническ опрокинулся на дорогу в Ростовской области

На автодороге в Ростовской области водитель пассажирского автобуса рейса Москва — Геническ не справился с управлением, автобус опрокинулся, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В результате ЧП есть пострадавшие.

На фото с места ДТП видно, что автобус лежит на боку, перекрывает часть дороги. Рядом стоят люди.

Специалисты прокуратуры начали проверку соблюдения требований законодательства РФ о безопасности дорожного движения. По результатам нее при наличии оснований сотрудники прокуратуры примут меры реагирования.

Ранее в Брянской области произошло масштабное ДТП с участием 14 автомобилей. Предварительно, пострадал один человек.