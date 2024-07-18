Автобус и «Газель» столкнулись в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде грузовик и автобус попали в ДТП

На проспекте Гагарина в Приокском районе Нижнего Новгорода столкнулись автобус и грузовая машина «Газель». Происшествие случилось в четверг, 18 июля, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС России.

В результате ДТП пострадал водитель автобуса, его госпитализировали в больницу имени Н. А. Семашко.

После аварии специалисты МЧС пришлось смывать топливо с проезжей части. Прочие детали и обстоятельства случившегося выясняются.

Между тем в Подмосковье аварийность на дорогах снизилась на 4% с начала 2024 года. Для повышения безопасности на дорогах Московской области дорожники проводят комплекс работ по строительству линий освещения, тротуаров и ограждений, указывали в региональном Минтрансе.