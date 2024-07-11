Аварийность на дорогах Подмосковья снизилась на 4% с начала года

Количество ДТП, произошедших на дорогах Московской области, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось. С начала года зафиксировано 1 618 ДТП с погибшими и ранеными. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число ДТП снизилось на 4,4%, также снизилось число погибших — на 10,6%, число раненых — на 6,7%. Отмечу, что в два раза выросло количество аварий с опрокидыванием, почти на четверть увеличились наезды на животных и на 7% — съезды с дороги», — рассказал зампредседателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

С начала года зафиксировано 15 ДТП с пострадавшими при наезде на диких животных. По данным Госохотнадзора Минэкологии МО, всего в первом полугодии произошло 231 ДТП с дикими животными, при этом 74 из них — в июне.

Минтранс Подмосковья призывает участников дорожного движения строго соблюдать ПДД.

В ведомстве напомнили, что для повышения безопасности на дорогах Московской области дорожники проводят комплекс работ по строительству линий освещения, тротуаров, обустройству ограждений, знаков и светофоров, а также оптимизируют движение. Также в области продолжаются рейды Госавтоинспекции Подмосковья и дежурства сотрудников администраций округов и волонтеров, направленные на соблюдение ПДД — до 28 июля проводится социальный раунд «Трезвый водитель».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.