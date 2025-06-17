Авто и мотоцикл попали в ДТП на шоссе Энтузиастов в Москве

Происшествия

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Машина и мотоцикл столкнулись друг с другом на шоссе Энтузиастов рядом с домом 31 в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На месте происшествия работают оперативные службы города. Обстоятельства случившегося и информация о пострадавших уточняются.

Движение рядом с местом дорожно-транспортного происшествия затруднено.

Ранее сообщалось, что на скоростном диаметре в Москве два грузовика смяли легковой автомобиль Infiniti. Машина была практически сплющена.