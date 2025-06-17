Авто и мотоцикл попали в ДТП на шоссе Энтузиастов в Москве Происшествия сегодня в 11:43 Фото - © Медиасток.рф

Машина и мотоцикл столкнулись друг с другом на шоссе Энтузиастов рядом с домом 31 в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.