Авто и мотоцикл попали в ДТП на шоссе Энтузиастов в Москве
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Машина и мотоцикл столкнулись друг с другом на шоссе Энтузиастов рядом с домом 31 в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
На месте происшествия работают оперативные службы города. Обстоятельства случившегося и информация о пострадавших уточняются.
Движение рядом с местом дорожно-транспортного происшествия затруднено.
Ранее сообщалось, что на скоростном диаметре в Москве два грузовика смяли легковой автомобиль Infiniti. Машина была практически сплющена.