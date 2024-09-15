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Украинская армия для штурма населенного пункта Веселое в Курской области использует авиацию, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

С помощью авиации ВСУ ударили управляемой авиабомбой GBU-39 SDB/JDAM-ER по школе. Здание было разрушено.

На видео показано, как в школу прилетает снаряд, здание и прилегающую территорию сразу окутывает густой дым.

Ранее российские военные отразили шесть попыток противника прорваться через государственную границу в Курской области. ВСУ попытались пройти в районе населенных пунктов Новый Путь, Веселое и Медвежье.