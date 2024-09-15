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ВС РФ отразили 6 попыток ВСУ прорваться через госграницу в Курской области

За прошедшие сутки подразделения «Северной» группировки войск отразили 6 попыток украинской армии прорваться через государственную границу России на территорию Курской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Противник пытался прорваться в направлении населенных пунктов Новый Путь, Веселое и Медвежье.

В результате боевых действий ВСУ потеряли до 60 человек живой силы, 3 танка, бронетранспортер (БТР) и 5 боевых бронемашин.

С начала вторжения ВСУ в приграничные районы Курской области Киев потерял свыше 13,4 тыс. военнослужащих, 113 танков, 44 БМП, 91 БТР, 718 боевых бронемашин, 431 автомобиль, 96 арторудий, 26 установок РСЗО, 26 станций РЭБ и т. д.