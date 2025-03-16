Аварийный дом обвалился вместе с людьми в Калининградской области

Когда жильцы хотели уйти из дома, появилась дыра в полу между этажами. Люди хотят достать свои вещи, но в здании разрушился еще и потолок, поделилась девушка, проживающая в строении, Дарья Р.

Жильцам предоставили возможность перебраться в недвижимость от маневренного фонда. Однако оно не очень удобное, поскольку находится на большом расстоянии от детских садов и школ.

Открыто уголовное дело по статье «халатность». Прокуратура организовала проверку, рассказал прокурор Гурьевского района Евгений Носов.

Ранее кровля обрушилась в кафе, загоревшемся в парке Сокольники.