Артиллеристы поразили минометный расчет ВСУ на купянском направлении
Командир орудия с позывным «Буран» отметил, что российским артиллеристам удалось уничтожить минометный украинский расчет, который не давал продвигаться пехоте группировки на Купянском участке фронта в зоне СВО, сообщает РИА Новости.
По словам военного, цели достигли со второго выстрела самоходной гаубицы «Мста-С».
«Цели бывают совсем разные: начиная с пехоты и заканчивая артиллерийскими целями — орудиями, только что работали по цели миномет — поразили с двух выстрелов», — добавил боец.
Командир уточнил, что первый выстрел являлся пристрелочный, а второй совершили точно в цель. Миномет ВСУ мешал продвигаться пехоте на одном из участков в зоне СВО на Украине.
Ранее сообщалось, что сотрудники украинской службы безопасности, курирующие религиозные организации, обязали настоятелей храмов в Херсоне склонять прихожан к вступлению в ВСУ.