Командир орудия с позывным «Буран» отметил, что российским артиллеристам удалось уничтожить минометный украинский расчет, который не давал продвигаться пехоте группировки на Купянском участке фронта в зоне СВО, сообщает РИА Новости .

По словам военного, цели достигли со второго выстрела самоходной гаубицы «Мста-С».

«Цели бывают совсем разные: начиная с пехоты и заканчивая артиллерийскими целями — орудиями, только что работали по цели миномет — поразили с двух выстрелов», — добавил боец.

Командир уточнил, что первый выстрел являлся пристрелочный, а второй совершили точно в цель. Миномет ВСУ мешал продвигаться пехоте на одном из участков в зоне СВО на Украине.

Ранее сообщалось, что сотрудники украинской службы безопасности, курирующие религиозные организации, обязали настоятелей храмов в Херсоне склонять прихожан к вступлению в ВСУ.