Артиллерийский снаряд нашли во время реконструкции набережной в Москве

Артиллерийский боеприпас нашли в Москве, когда проводили реконструкцию Крутицкой набережной. Ее оцепили, сообщает Baza .

По предварительным данным, это боеприпас 145-го калибра. Его нашли сегодня днем.

Рабочий на экскаваторе занимался раскопками земли. Затем он заметил, что из ковша на землю упал снаряд.

Сотрудникам сказали уйти из опасной зоны. На место происшествия отправились работники силовых структур.

Ранее в Москве обнаружили предмет, который визуально напоминал артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной.