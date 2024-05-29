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Арсенал сдетонировал в Ровенской области после удара российской армии

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев отметил, что российская армия ударила по арсеналу военной части в городе Сарны Ровенской области, сообщает РИА Новости.

По словам Лебедева, два взрыва зафиксировали ночью, оба они были с западной стороны части города. Там располагается 430-й арсенал военной части А-0153.

«Второй взрыв был с мощной детонацией и сильным выбросом пламени», — добавил он.

Координатор подполья сообщил, что города Сарны — это серьезный логистический хаб. Неоднократно в городе замечали иностранцев.

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