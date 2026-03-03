Армия США уничтожила командные пункты КСИР и средства ПВО Ирана

Военные США вывели из строя пусковые установки ракет и БПЛА.

Еще были поражены военные аэродромы Ирана.

Израиль нанес удары по Ирану 28 февраля. После этого Соединенные Штаты объявили о начале крупной военной операции в отношении государства. Замглавы МИД РФ Александр Глушко отметил, что США не поставили в известность союзников по НАТО о планируемой операции в отношении Ирана.

