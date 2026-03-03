Армия США уничтожила командные пункты КСИР и средства ПВО Ирана
Фото - © РИА Новости
Американская армия ликвидировала командно-контрольные пункты корпуса стражей исламской революции (элитные подразделения армии Ирана — КСИР). Также были уничтожены средства ПВО и иная военная инфраструктура, сообщает ТАСС.
Военные США вывели из строя пусковые установки ракет и БПЛА.
Еще были поражены военные аэродромы Ирана.
Израиль нанес удары по Ирану 28 февраля. После этого Соединенные Штаты объявили о начале крупной военной операции в отношении государства. Замглавы МИД РФ Александр Глушко отметил, что США не поставили в известность союзников по НАТО о планируемой операции в отношении Ирана.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.