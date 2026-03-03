США не предупредили НАТО об ударах по Ирану

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что США не поставили в известность союзников по НАТО о планируемой операции против Ирана, сообщает РИА Новости .

По его словам, такой поступок отражает реальные отношения в этой организации.

«Мы хорошо знаем практику американцев, которые никогда не просят разрешения у альянса на какие-то действия», — отметил Грушко.

По его словам, даже формальные заявления многих западных лидеров подтверждают, что американцы не уведомили их ни о сроках начала атаки, ни о самом ее факте.

Израиль и США начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ Тегеран стал обстреливать еврейское государство и другие страны, где находятся американские военные базы.

