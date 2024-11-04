Армия России поразила нефтеперерабатывающий завод ВСУ

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За последние сутки российская армия в 132 районах в зоне СВО с помощью в том числе беспилотников, ракетных войск и артиллерии поразила нефтеперерабатывающий завод, который использовался для обеспечения ресурсами Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает пресс-служба Минобороны России .

Кроме нефтеперерабатывающего завода, ВС РФ нанесли удар по аэродромам ВСУ, складу, где хранились безэкипажные катера. Также российские военные поразили скопления живой силы и военной техники врага.

Силами ПВО в течение суток сбили четыре реактивных снаряда американского производства системы залпового огня HIMARS. Также военным удалось уничтожить французскую управляемую авиабомбу Hammer и 42 дрона самолетного типа.

С начала специальной военной операции (СВО) ВС РФ лишили ВСУ 647 самолетов, 35258 дронов различного типа, а также 19038 танков и 27972 единицы специальной военной автомобильной техники. Бойцы армии России продолжают достигать поставленных на СВО целей.

Ранее Минобороны показало кадры уничтожения американской боевой бронированной машины Stryker ВСУ. Единицу военной техники ликвидировали в Харьковской области.