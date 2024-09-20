сегодня в 17:03

Армия Израиля заявила, что нанесла удар по столице Ливана

Израильские военные заявили, что нанесли удар по столице Ливана — Бейруту, сообщает ТАСС .

В сообщении пресс-служба ЦАХАЛ отмечается, что это был точечный удар по городу.

Подробностей произошедшего не сообщается.

Ранее источник ABC News в американской разведке заявил, что к массовым взрывам пейджеров, которые устроили в сентябре в Ливане, причастен Израиль. Спецслужбы страны готовили данную операцию минимум 15 лет назад.