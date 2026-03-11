Армия Израиля: еще одна волна ударов по Ирану завершена

Израильские военные самолеты провели новую крупную операцию с нанесением ударов по территориям Ирана. На момент публикации заметки она завершена, сообщает ТАСС .

В операции было задействовано большое количество истребителей израильских военно-воздушных сил. Основными целями стали штабы военного командования в Тегеране, включая центр управления ВВС Корпуса стражей исламской революции (специальные формирования армии Ирана).

Кроме того, были атакованы другие объекты инфраструктуры, такие как предприятие, производящее ракетное вооружение, сообщили военные.

28 февраля США и Израиль начали операцию в Иране, направленную на то, чтобы у Тегерана не появилось собственного ядерного оружия. Позднее Иран начал отвечать на агрессию противника ударами по его территориям и по американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Позднее стало известно, что на первую неделю обострившегося конфликта Вашингтон потратил порядка 6 млрд долларов.

