Армия Израиля атаковала штаб космических сил КСИР

Израильские военные заявили о проведении очередного раунда авиаударов по столице Ирана. Целями стали командный пункт авиационного подразделения Корпуса стражей исламской революции, а также приблизительно 50 бункеров с вооружениями, сообщает РИА Новости .

«Армия обороны Израиля завершила новую волну ударов по Тегерану: поражены штаб-квартира ВКС КСИР и около 50 бункеров с боеприпасами», — указано в сообщении вооруженных сил Израиля.

В заявлении также отмечается, что удары нанесены по базе добровольческого ополчения «Басидж», пункту управления внутренней безопасностью и объекту, относящемуся к сухопутным силам КСИР.

28 февраля США и Израиль начали операцию в Иране, направленную на то, чтобы у Тегерана не появилось собственного ядерного оружия. Позднее Иран начал отвечать на агрессию противника ударами по его территориям и по американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Позднее стало известно, что на первую неделю обострившегося конфликта Вашингтон потратил порядка 6 млрд долларов.

