«Архангельский Чикатило», убивавший женщин, сидя в тюрьме, не смог освободиться

Один из самых известных маньяков России Сергей Шипилов, которого называют «архангельским Чикатило», пытался выйти на свободу по УДО. Суд отказал ему в этом, так как мужчина смог насиловать и убивать женщин даже будучи за решеткой, сообщает SHOT .

Шипилова обвинили в 14 убийствах. Сейчас он отбывает пожизненный срок в «Черном дельфине». В 2025 году мужчина попросил об условно-досрочном освобождении, но ему отказали. Маньяк заявлял, что исправился и готов начать новую жизнь в родном Вельске.

В основном именно в этом городе Шипилов и охотился на женщин. В 1998 году его отправили в городскую колонию поселения на 8 лет за 9 изнасилований. При этом тогда он уже убил 5 женщин, но замел следы, потому об этих преступлениях не было известно.

В тюрьме он вел себя прилежно, из-за этого его назначили водителем ассенизатора. В его обязанности входил вывоз фекалий на свалку. Мужчину за территорией ИК должны были сопровождать надзиратели, но по факту их не было.

В итоге во время таких поездок Шипилов изнасиловал и убил 9 женщин. Когда все выяснилось, маньяка снова задержали и отправили на пожизненное заключение.

Между тем обливший девушку кислотой маньяк из Подмосковья, признанный невменяемым, хочет уменьшить выплаты жертве. При этом врачи заключили, что мужчина способен осознавать свои действия при оформлении апелляции.

