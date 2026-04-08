Арестованы подозреваемые в убийстве экс-депутата Нижегородской области Саидова

Правоохранители установили личности троих мужчин, причастных к происшествию. Это ранее судимые местные жители.

По данным следствия, причастность мужчин к совершению инкриминируемого деяния подтверждается заключениями экспертов, показаниями свидетелей, протоколами осмотров и обысков. Подозреваемых задержали и отправили в СИЗО.

Также следствие рассматривает версию того, что это преступление можнет быть связано с другим, которое произошло два года назад. Тогда в одном из местных кафе был жестоко зарезан сын Саидова — Али. В его смерти подозревается Эдуард Шамиев. Он до сих пор не найден. Мужчина находится в розыске.

27 марта в Нижегородской области произошло убийство бывшего муниципального депутата Минкаила Саидова. Его застрелили из охотничьего ружья в его же доме в городе Шахунье.

