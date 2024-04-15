Арестован мужчина, пытавшийся поджечь здание правительства Владимирской области
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Суд арестовал 24-летнего Владислава Афанасьева на 2 месяца. Накануне безработный мужчина закидал коктейлями Молотова здание правительства Владимирской области, сообщает SHOT.
На заседании суда Афанасьев молчал. Также обвиняемый выступал против присутствия журналистов в зале.
На допросе мужчина утверждал, что сначала мошенники развели его на деньги по телефону. Афанасьеву пообещали вернуть денежные средства, если он сможет поджечь здание правительства.
Злоумышленник пытался бросить коктейли Молотова и в автомобиль вице-губернатора региона Константина Баранова. Всего он запустил в здание администрации 2 бутылки. Одна из них попала в Hyundai Creta.