Арестован лидер азербайджанской диаспоры в Воронеже Юсиф Халилов

Суд отправил в СИЗО лидера азербайджанской диаспоры и владельца самого большого рынка Воронежа Юсифа Халилова, который является фигурантом дела о даче взятки, сообщает Mash .

Мужчину задержали 1 июля — группа спецназа нагрянула к нему домой и провела там обыски. Силовики нашли доказательства вины Халилова в его телефоне.

По данным следствия, мужчина в марте этого года дал взятку врачу в размере 330 тысяч рублей. Тот должен был «отмазать» сына бизнесмена от армии. Часть суммы Халилов передал через посредника. Также 100 тыс. рублей он перевел врачу на карту.

Во время допроса бизнесмен не признал свою вину. В результате мужчину поместили под стражу на время расследования. Ему грозит от 7 до 12 лет за дачу взятки и депортация.

Ранее столичный суд избрал меру пресечения экс-губернатору Тамбовской области Максиму Егорову. Он проходит по делу о получении взятки.