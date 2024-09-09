Апты Алаудинов рассказал, какой будет финальная часть СВО

Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что у украинской армии осталось до четырех бригад личного состава. Их уничтожение может стать завершающим этапом СВО, сообщает ТАСС .

«Мы знаем, что у них (ВСУ — ред.) еще есть до четырех бригад, и, как говорится, техники тоже для этих бригад», — заявил Алаудинов.

Российские войска фиксируют оставшиеся ресурсы украинской армии и наблюдают, на каких направлениях те будут задействованы. По словам командира «Ахмата», уничтожение этих бригад и занятие удобных позиций для ВС РФ может стать финальной частью спецоперации.

Ранее Алаудинов отметил, что в настоящее время на курском направлении работают сразу три подразделения, в том числе спецназ «Ахмат». Они активно выжигают ВСУ в российском регионе.