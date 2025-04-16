Апокалиптические фото: мощный пожар угрожает детскому саду в Самаре
Детский сад эвакуируют в Самаре из-за сильного пожара на поле рядом
Фото - © Telegram-канал SHOT
Порядка 300 человек срочно эвакуируют из детского сада в Самаре, такое решение приняли из-за крупного пожара, сообщает SHOT.
Там загорелся камыш. Сначала возгорание было в полях, но из-за ветра и теплой погоды огонь быстро распространяется на соседние территории.
Судя по фото с места ЧП, пожар почти добрался до забора детского сада. Черный дым от него заволакивает небо.
Ранее пожар начался в нескольких квартирах многоэтажки в Курске после атаки БПЛА. Жильцов эвакуировали.