АПА: в Баку проведут экспертизу тел фигурантов дела об ОПГ в Екатеринбурге

В Баку планируют провести собственную экспертизу тел выходцев из Азербайджана, которые, по предварительным данным, были замешаны в делах об убийствах в Екатеринбурге. Об этом сообщило агентство АПА .

Повторная экспертиза будет проведена «либо сегодня, либо завтра», точная дата пока не известна. Тела будут доставлены в международный аэропорт Гейдар Алиев.

28 июня в Екатеринбурге были задержаны участники ОПГ, причастные к убийствам прошлых лет. Шестеро подозреваемых — граждане России, имеющие азербайджанское происхождение. СКР связывает преступления с борьбой за влияние в бизнесе.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по нескольким статьям, включая «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору» и «Убийство по найму».

Предварительно, один из фигурантов скончался от сердечной недостаточности, причины смерти второго лица устанавливаются, утверждает СКР. Некоторые члены банды уже признались в преступлениях и сотрудничают со следствием.

После этих событий Министерство иностранных дел Азербайджана вызвало временного поверенного в делах посольства России в стране.

Кроме того, В редакцию агентства «Sputnik Азербайджан» в Баку пришли с обыском силовики. Были задержаны шеф-редактор Евгений Белоусов и исполнительный директор бакинского филиала Игорь Картавых. Власти Азербайджана и России эту информацию пока не комментировали.